Kaymakam Kendüzler'den ADEM'e ziyaret

Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

Esenyurt Mahallesi'nde faaliyet gösteren ADEM'e giden Kendüzler, burada kursiyerlerle bir araya geldi.

Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Kendüzler, burada kursiyerlerin sorun ve taleplerini dinledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından ADEM bünyesindeki kreşte çocuklarla bir araya gelen Kendüzler, onlarla yakından ilgilendi.

Kendüzler'e İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve kurum amirleri de eşlik etti.

Kaynak: AA