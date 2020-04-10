Kaymakam Karadağ: "Türk Polis Teşkilatı, kutsal bir görevi üstlenmiştir"
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Kaymakam Karadağ: "Türk Polis Teşkilatı, kutsal bir görevi üstlenmiştir"

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Amiri Ferdi Osman Çetinel Kaymakam Buğra Karadağ'ı ziyaret etti.

10.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:51
Kaymakam Karadağ:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Amiri Ferdi Osman Çetinel Kaymakam Buğra Karadağ'ı ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma yapan Kaymakam Buğra Karadağ, köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan Türk Polis Teşkilatı'nın kanunların uygulanmasını gözetmek, kamu düzeni ile vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla kutsi bir görev üstlendiğini söyledi.

Karadağ, "Zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Milletimizin huzur ve güven içerisinde hayatını sürdürebilmesi için polisimizin tek başına görevini yerine getirmesi yeterli değildir. Kamu düzeninin sağlanması, kanunların uygulanması, toplumda barışın ve güvenin sürdürülmesi bakımından vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Türk Polis Teşkilatı mensuplarının gününü kutluyorum. Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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