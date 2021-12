Kaymakam Karaca ve Başkan Çebi Çamlıktepe'de Evi Yanan Ailenin Yanında

Kaymakam Karaca ve Başkan Çebi Çamlıktepe'de Evi Yanan Ailenin YanındaAraklı Kaymakamı Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Recep Çebi, Meclis Üyesi Mustafa Akgün ve Çamlıktepe muhtarı Yusuf Kuloğlu ile birlikte Çamlıktepe mahallesinde evi yanan Abdullah ailesini ziyaret ettiler. Evin çatı katında elektrik hattından çıktığı düşünülen yangın burada bulunan yemlerden dolayı büyüyerek evin içerisine kadar ilerledi. Can kaybı yaşanmayan olayda maddi hasar meydana geldi. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi yaptığı açıklamada; "Çamlıktepe mahallemizde evleri yanan Abdullah ailesinin yanındayız. Kaymakamımız Sn. Kürşad Karaca, Meclis üyemiz Sn. Mustafa Akgün, muhtarımız Sn. Yusuf Kuloğlu ve teknik ekiplerimizle birlikte yerinde gerekli tetkikleri yaptık. Can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Allah'ın izniyle Güçlü hükümetimiz, birlik ve beraberliğimiz ile aşamayacağımız hiç bir sorun yok. Abdullah ailemize çok geçmiş olsun. Bizler her daim vatandaşlarımızın yanındayız. " ifadelerine verdi.

