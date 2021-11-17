Kaymakam Karaca ve Başkan Çebi Araklı İdman Yurdu Spor Kulübü Antrenmanında

Kaymakam Karaca ve Başkan Çebi Araklı İdman Yurdu Spor Kulübü AntrenmanındaKaymakam Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Recep Çebi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dursun Ali Ayazoğlu ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Küçükdurmuş Araklı İdman Yurdu Spor Kulübünü antrenman yaptığı alanda ziyaret etti. Araklı İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Kadir Çebi ve yönetimiyle de bir araya gelerek sohbet ettiler. Kaymakam Kürşad Karaca ve Başkan Çebi minik sporcuların maçını bizzat kendileri başlattı. Belediye Başkanı Recep Çebi yaptığı açıklamada; "Araklı İdman Yurdu Spor Kulübümüzün genç yetenekleriyle bir araya geldik. Maşallah hepsi çok yetenekliler. Böyle tablolar görmek bizleri mutlu ediyor. Gençlerimizin, evlatlarımızın her zaman yanlarındayız. Onlar yeter ki başarıdan başarıya koşsunlar. " ifadelerine yer verdi.

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