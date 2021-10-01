Kaymakam Karaaslan, Gençlik Merkezini ziyaret etti

Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Karaaslan, ziyarette merkezde devam eden kurslarla ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Kenan Taş'tan bilgi aldı.

Gençlik Merkezilerinde gençlerin zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirdiğini aktaran Karaaslan, buna benzer yatırımlarla sürekli gençleri destekleyeceklerini söyledi.

Karaaslan, "Gençlerimizin boş zamanlarını çok daha iyi ve verimli geçirebileceği modern bir merkeze yapılmıştır. Merkezde bilgisayar, halk oyunları, sosyal ve sportif kurslar ile gençlerin yeteneklerini ortaya çıkaracağız." dedi.

Taş da yaptıkları faaliyetlerle gençleri merkeze bağlamaya çalıştıklarını ifade etti.