Bulanık Kaymakamı İlidi, belde ve köy ziyaretlerinde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bulanık Kaymakamı İlidi, belde ve köy ziyaretlerinde bulundu

24.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:08
Bulanık Kaymakamı İlidi, belde ve köy ziyaretlerinde bulundu

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, belde ve köy ziyaretlerine devam ediyor.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, belde ve köy ziyaretlerine devam ediyor.

İlidi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum ve AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sait Taşdemir ile Uzgörür Beldesini ziyaret etti.

Uzgörür Belediyesinde vatandaşlarla bir araya gelen İlidi, sorun ve taleplerini dinledi.

İlidi, kaymakamlık ve belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Sorunların üstesinde el ele vererek geleceklerini belirten İlidi, şunları kaydetti:

"Bizler sizin için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz etmeye de devam edeceğiz. İstiyoruz ki kardeşliğimizi zedeleyecek, birliğimizi bozacak terör yandaşlarına karşı birlik olmak. Bu vatan hepimizin bizim paylaşamayacağımız hiçbir şeyimiz yok. Ayrıştırmaları içimize sokmaya çalışan zihinlere karşı sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz sürece aşamayacağımız sıkıntımız da olmaz. İlçemiz için hem merkez de hem de köylerde yollara kilitli parke, sıcak asfalt, alt ve üst yapı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezle birlikte köylerimizi de yaşanabilir bir yer haline getirmek için bütün çabalarımız sürdüreceğiz. Devlet olarak her zaman yanınızdayız."

İlidi ve beraberindekiler daha sonra Abdalbayazıt, Alagez, Mollakent, Yemişen, Esenlik, Cankurtaran, Bingöldek ve Hoşgeldi köylerini ziyaret etti.

Bulanık Kaymakamı İlidi, belde ve köy ziyaretlerinde bulundu
Bulanık Kaymakamı İlidi, belde ve köy ziyaretlerinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Türkan Şoray Merve Dizdar
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bulanık Kaymakamı İlidi, belde ve köy ziyaretlerinde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 12:10:03. #1.14#
title