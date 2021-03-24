Bulanık Kaymakamı İlidi, belde ve köy ziyaretlerinde bulundu

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, belde ve köy ziyaretlerine devam ediyor.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, belde ve köy ziyaretlerine devam ediyor.

İlidi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum ve AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sait Taşdemir ile Uzgörür Beldesini ziyaret etti.

Uzgörür Belediyesinde vatandaşlarla bir araya gelen İlidi, sorun ve taleplerini dinledi.

İlidi, kaymakamlık ve belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Sorunların üstesinde el ele vererek geleceklerini belirten İlidi, şunları kaydetti:

"Bizler sizin için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz etmeye de devam edeceğiz. İstiyoruz ki kardeşliğimizi zedeleyecek, birliğimizi bozacak terör yandaşlarına karşı birlik olmak. Bu vatan hepimizin bizim paylaşamayacağımız hiçbir şeyimiz yok. Ayrıştırmaları içimize sokmaya çalışan zihinlere karşı sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz sürece aşamayacağımız sıkıntımız da olmaz. İlçemiz için hem merkez de hem de köylerde yollara kilitli parke, sıcak asfalt, alt ve üst yapı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezle birlikte köylerimizi de yaşanabilir bir yer haline getirmek için bütün çabalarımız sürdüreceğiz. Devlet olarak her zaman yanınızdayız."

İlidi ve beraberindekiler daha sonra Abdalbayazıt, Alagez, Mollakent, Yemişen, Esenlik, Cankurtaran, Bingöldek ve Hoşgeldi köylerini ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç