Kaymakam İlhan veda ziyaretlerinde bulundu

29.08.2019 10:20

Erzurum'un Hınıs ilçesine atanan Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan son mesaisinde veda ziyaretleri gerçekleştirdi.



Resmi gazetede yayımlanan son Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesi ile Erzurum'un Hınıs ilçesine atanan Erzincan Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan son mesaisinde kamu kurumları ve esnafa veda ziyaretlerinde bulundu. Kaymakam İlhan ziyaretleri esnasında yaptığı konuşmalarda, görev yaptığı süre boyunca kendisine destek veren herkese teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA