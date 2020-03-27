Kaymakam Halim: "Simav'da bugün itibari ile karantinaya alınmış bir köy veya bölge yok" Kütahya'nın Simav ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, bilgi kirliliğine ve panik havası oluşturmak isteyenlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini ve bugün itibariyle Simav'da karantinaya alınmış bir köy ve bölgenin olmadığını belirtti.

Kütahya'nın Simav ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, bilgi kirliliğine ve panik havası oluşturmak isteyenlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini ve bugün itibariyle Simav'da karantinaya alınmış bir köy ve bölgenin olmadığını belirtti.

Kaymakam Halim, yaptığı açıklamada, "Korona virüs ile mücadele ve önlemler kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşı ne olursa olsun kronik hastalığı olan vatandaşlarımız emir gereği sokağa çıkmamalı. Bu güne kadar personelimiz denetimlerde, hep uyarı yolu ile kuralı uygulatmaya çalıştı. Şimdilik idari para cezası yazdığımız bir vatandaşımız olmadı. Ancak bundan sonra bu kurala uymayanlara işlem yapılacak. Ayrıca geçici süre ile kapatılan umuma açık işyerleri var. İşyeri sahipleri de bu kurala uymalı. Zaten Hükümetimiz esnafa yönelik tüm ekonomik destekleri açıkladı. Kapalı olması gerekirken açık olan 1 köy kahvesine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettiği için idari para cezası uyguladık. Ülke genelinde kurulan vefa sosyal destek grupları, ilçemizde de görevini başarı ile yürütüyor. Sokağa çıkamayan vatandaşların ve muhtaç ailelerin gereksinimleri bu ekibimiz eliyle evlerinde karşılanıyor. Kolluk personeli, Simav Belediyesi'nin personelleri, Müftülük personeli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli alandadır. Vakıf aşevimiz 69 aileye evinde yemek dağıtıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Hastane personeli mesai kavramı gözetmeden çalışıyor. Simav Belediye Başkanlığı ile birlikte Devlet Hastanesi'ne moral destek ziyaretinde bulunduk. Vatandaşlarımız bilgi kirliliğine ve panik havası oluşturmak isteyenlere kesinlikle itibar etmemeli. Bugün itibariyle ilçemizde karantinaya alınmış bir köy veya bölge yok. Sosyal medyada bu yönde asılsız paylaşımlar olabilir. Bunlar hakkında da yasal işlem yapılacak. 14 günlük kuralı gereğince kişisel izolasyona tabi tutulan vatandaşlarımız var. 14 gün kuralına, sokağa çıkmama kuralına, geçici süre ile kapatılan işyerleri kuralına ve diğer önlemlere uymalıyız. ATM para çekme işlemleri ile market alışverişi esnasında ve hastaneye giderken eldiven ve maske kullanımını şiddetle öğütlüyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından tavsiye edilen 'Herkes kendi karantinasını uygulamalı' Yetkililerin açıklamaları dışındaki bilgilere itibar etmemeliyiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA