Kaymakam Güder görevine başladı Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi Kaymakamlığına atanan Mehmet Güder, görevine başladı.

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi Kaymakamlığına atanan Mehmet Güder, görevine başladı.

Elazığ Vali Yardımcısı iken, Resmi Gazetede yayımlanan 2020 Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Çemişgezek Kaymakamlığına atanan Mehmet Güder, ilçedeki görevine başladı.Görevinin ilk gününde ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Güder, kurum amirleriyle de toplantı düzenleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çemişgezek ilçesiyle ilgili ön bilgisinin olduğunu aktaran Kaymakam Mehmet Güder, "Üzerimizdeki sorumluluğun farkında olarak, herkese ve her kesime aynı yakınlıkta, insan merkezli, kul hakkını gözeten bir tavırla, Bismillah diyerek görevimize başlıyoruz. Allah bizleri değerli Çemişgezek insanına ve bizlere bu görevi tevdi eden devletimize karşı mahcup etmesin. İnşallah güzel işlere vesile oluruz. Görevimizin sonunda hayırla yad ediliriz. Kendi memleketimde görev yapacak gibi bir hissiyatla, bir hemşehriniz olarak büyüklerimizin bir kardeşi, küçüklerimizin bir ağabeyi olarak sık sık bir araya geleceğiz. İlçemizin öncelikli sorunlarını belirleyerek bu sorunlara ivedi çözümler üretmenin çabası içerisinde olacağız. Kapımız her zaman halkımıza sonuna kadar açık olacaktır. Bizler de köy ve en ücra mezralarımıza kadar gidip halkımızla bir arada olacağız. İlçemizde adım atılmadık yer bırakmayacağız" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA