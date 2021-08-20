Kaymakam eşler Ardahan'a atandı
Balıkesir de Balya ve İvrindi İlçelerine görev yapan kaymakam eşler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Ardahan'a atandı.
Balıkesir de Balya ve İvrindi İlçelerine görev yapan kaymakam eşler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Ardahan'a atandı.
Damal Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya Siirt/ Pervani Kaymakamlığına atanırken yerine, Balıkesir Balya Kaymakamı Burak Keser atandı.
Hanak Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi Çankırı/ Ilgaz Kaymakamlığına atanırken yerine, Balıkesir İvrindi Kaymakamı Fatma Turhan Keser atandı - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı