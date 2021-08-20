Kaymakam eşler Ardahan'a atandı
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Kaymakam eşler Ardahan'a atandı

Kaymakam eşler Ardahan'a atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir de Balya ve İvrindi İlçelerine görev yapan kaymakam eşler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Ardahan'a atandı.

Balıkesir de Balya ve İvrindi İlçelerine görev yapan kaymakam eşler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Ardahan'a atandı.

Damal Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya Siirt/ Pervani Kaymakamlığına atanırken yerine, Balıkesir Balya Kaymakamı Burak Keser atandı.

Hanak Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi Çankırı/ Ilgaz Kaymakamlığına atanırken yerine, Balıkesir İvrindi Kaymakamı Fatma Turhan Keser atandı - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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