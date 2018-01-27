Kaymakam Erdoğan Kilise Uğurlandı

Ferizli'de yaklaşık 5 yıldır görev yapan Ferizli Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, ilçe protokolü, Siyasi Parti Temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Sivil Toplum Kuruluşları ve daire amirlerinin katılımıyla düzenlenen programda geçici görev için atandığı Kilis iline uğurlandı.

Kahvaltıda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Soğuk: ''Sayın kaymakamımızın kahraman ordumuzun zaferler kazandığı bir dönemde o bölgede görevlendirilmesi bizleri gururlandırmıştır. Bu görevler gurur verici olduğu kadar kutsaldır da. Uçları şehadet şerbeti içmeye kadar gider. İlçe olarak Kaymakamımızın başarıları için dua edeceğiz ve her zaman açık olan telefonumuzla kendisiyle beraber olacağız.

İlçemizde görev yaptıkları 5 yıla yakın zamanda kendileriyle uyum içerisinde çalıştık ve güzel işler yaptık. Gittiği yerde de güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Varsa haklarımız helal olsun. Yolunuz açık olsun, sizi daha iyi yerlerde görmek tüm Ferizlililer olarak benimde en temel arzumdur. İlçemize yaptığı hizmetlerden dolayı kendilerine şükranlarımı sunarım,'' diye konuştu.

Kilis görevine gitmeye hazırlanan Kaymakam Erdoğan yaptığı açıklamada: ''5 yıla yakın zamandır Ferizli'de görev yapıyorum. Uyumlu şekilde güzel çalışmalar yaptık. Bu bir veda değildir. Gururlu bir göreve atandık. Bu görevi büyük bir istekle bekliyordum. İnşallah biz oradayken Afrin'i terör örgütlerinden temizleriz ve Afrin harekâtının zaferini yaşarız. Dönüşümüz kararname dönemine rastlayacağından burada uzun süre kalamayabiliriz. Görevim esnasında halkımızdan yakınlık gördüm. Kalıcı dostluklar oluşturdum. Geride güzel eserler bıraktığımıza inanıyorum. Orada görev yaparken dahi bir gözümüz, bir kulağımız Ferizli'de olacaktır.

Atandığım görev kutsal bir görevdir. Böyle bir zamanda oralarda bulunmak gurur vericidir. Hepinize haklarımı helal ediyorum. Sizler de helal ediniz. Hepinize saygılar sunarım. Mutluluklar dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle,' ifadelerinde bulundu.