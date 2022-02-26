Kaymakam Düzgün köyde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Düzgün köyde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kaymakam Düzgün köyde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, ziyaretleri kapsamında Atlıhisar köyünü ziyaret ederek proje ve çalışmaları yerinde inceledi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, ziyaretleri kapsamında Atlıhisar köyünü ziyaret ederek proje ve çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Düzgün, köy ziyaretleri kapsamında Atlıhisar köyünü ziyaret ederek proje ve çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Düzgün'e ziyareti esnasında, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Günhan eşlik etti. Kaymakam Düzgün ve beraberindeki heyet devam eden proje ve çalışmaları inceledikten sonra Atlıhisar Köyü Muhtarı Abdullah Karakoyun'u ziyaret etti. Muhtar Karakoyun ile bir süre hasbihal eden Kaymakam Düzgün ve beraberindeki heyet günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile ziyaretlerini sonlandırdı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karahisar, Atlıhisar, Ali Altan, Umut, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title