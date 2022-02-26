Kaymakam Düzgün köyde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, ziyaretleri kapsamında Atlıhisar köyünü ziyaret ederek proje ve çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Düzgün, köy ziyaretleri kapsamında Atlıhisar köyünü ziyaret ederek proje ve çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Düzgün'e ziyareti esnasında, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Günhan eşlik etti. Kaymakam Düzgün ve beraberindeki heyet devam eden proje ve çalışmaları inceledikten sonra Atlıhisar Köyü Muhtarı Abdullah Karakoyun'u ziyaret etti. Muhtar Karakoyun ile bir süre hasbihal eden Kaymakam Düzgün ve beraberindeki heyet günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile ziyaretlerini sonlandırdı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel