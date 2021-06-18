Kaymakam, Dünya'nın ilk 10 ülkesine girme hedefini hatırlattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 18 Haziran düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kapsamında düzenlenen törende Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, geçmişte yaşanan saldırılara değinerek "Bu memleketin başına örülmeye çalışılan tüm çoraplar aziz milletin gayreti ile püskürtüldü" dedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 18 Haziran düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kapsamında düzenlenen törende Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, geçmişte yaşanan saldırılara değinerek "Bu memleketin başına örülmeye çalışılan tüm çoraplar aziz milletin gayreti ile püskürtüldü" dedi.

Kurtuluş Savaşı'nda Fransız işgaline karşı yürütülen mücadele sonunda düşman işgalinden kurtulan ilk ilçe olan Kdz. Ereğli'de 101'inci kurtuluş yılı nedeniyle tören düzenlendi. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından konuşma yaptı.

Son 2 yılın Covid-19 sebebiyle sosyal mesafe ve maske ile devam ettiğini belirterek sözlerine başlan Kaymakam Çorumluoğlu, Temmuz ayından itibaren bu sıkıntının minimal seviyeye geleceğini ifade etti. Kaymakam Çorumluoğlu açıklamasında, "Günlük 4 bin aşı rakamını tutturduğumuz bu ilçede İnşallah Temmuz ayında daha rahat bir zaman geçirmiş olacağız" dedi.

Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle düşüncelerini de aktaran Kaymakam Çorumluoğlu şunları söyledi:

"Kurtuluş Savaşı'nın hiçbir kısmı kolay yapılmadı. Bu topraklara geldiğimiz günden beri hiçbir günümüz rahat geçmedi. Bundan sonra da aynı sıkıntıların, aynı emellerin olacağından kimsenin şüphesi olmasın. 30 yıllık Kaymakamlık yaşantımda hep bir alanda sıkıntı örmeye çalıştılar. Ama Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki, bugüne kadar bu memleketin başına örülmeye çalışılan tüm çoraplar bu aziz milletin gayreti ile öngörüsü ile kenetlenmesi ile hep püskürtüldü, bundan sonra da püskürtülecek. Gelecek yıllarda İnşallah daha da iyi noktaya, Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu 'Dünyanın ilk 10 ülkesi'ne girmenin sevincini ve mutluluğunu bizler ve bizim çocuklarımız yaşayacak. Bu hedefe ulaşmak için bizim çok çalışmamız gerekiyor. Çok çalışmanın yanında da birlik ve beraberliğimizi asla bozmamız gerekiyor. Her türlü şeyimiz farklı olabilir, ortak payımız; Bu Türkiye, bu bayrak ve bu ezan. Biz bunlara sahip çıktığımız sürece bu ülkede kimse kılımıza dahi dokunamaz. Bizim bu çalışmalara gayretimiz ile ortak olmamız gerekiyor." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı