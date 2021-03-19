Kaymakam Dertlioğlu ve Başkan Sağlam'dan şehit ailelerine ziyaret
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Kaymakam Dertlioğlu ve Başkan Sağlam'dan şehit ailelerine ziyaret

19.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:38
Kaymakam Dertlioğlu ve Başkan Sağlam'dan şehit ailelerine ziyaret

Horasan ilçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam Garnizon Komutanı Murat Günhan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıldönümü münasebetiyle şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Horasan ilçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam Garnizon Komutanı Murat Günhan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıldönümü münasebetiyle şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret eden protokol üyeleri, ilk olarak Van Gürpınar'da Şehit olan Piyade Er Hanifi Demir'in Ailesini daha sonra ise Bingöl'deki hain saldırı sonucu şehit olan Mehmet Gök'ün ailesini ziyaret etti.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaretlerde şehit ailelerine yakın ilgi gösteren Kaymakam Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, Garnizon Komutanı Murat Günhan, şehit ailelerine çiçek ve çikolata takdim etti.

Kaymakam Dertlioğlu; "Şehitlerimizin geride kalan aileleri milletimizin, devletimizin en kutsal emanetleridir "Kutsal vatan toprakları uğruna canını ve kanını feda etmekten çekinmeyen, şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşmış, Çanakkale'den günümüze kadar nice şehitlerimiz ve gazilerimiz hürmetine bu topraklar bizlere vatan olmuştur. Bu hal, nesilden nesile intikal eden bir şeref madalyasıdır. Bugün bu topraklar üzerinde huzur içerisinde ve özgürce hayatımızı sürdürüyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Devlet olarak kapımızda gönlümüzde Şehit ve Gazi ailelerimize her zaman açıktır. Bu vesile ile vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Şehit aileleri ise, ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, Horasan ilçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam Garnizon Komutanı Murat Günhan'a teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaymakam Dertlioğlu ve Başkan Sağlam'dan şehit ailelerine ziyaret
Kaymakam Dertlioğlu ve Başkan Sağlam'dan şehit ailelerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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