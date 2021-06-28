Kaymakam Demirkale, köyleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceliyor
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Kaymakam Demirkale, köyleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceliyor

Kaymakam Demirkale, köyleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceliyor
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelip çalışmaları yerinde inceliyor.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelip çalışmaları yerinde inceliyor.

Kaymakam Demirkale, Çamlıca, Hacet, Hacıyakup, Kamışlı, Kuyu ve Türkoğlu köylerini ziyaret ederek, yapılan hizmetler ve iş programına alınan faaliyetler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Köyleri ziyaret ederek yapacakları işleri bizzat yerinde görme fırsatı bulduğunu dile getiren Demirkale, "Amacımız bütün vatandaşlarımıza ulaşmak ve onların isteklerini yerine getirmek. Köy gezilerimizi sürdürerek, bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz köylerde sıcak ve samimi tavırlar sergileyerek bizleri konuk eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Demirkale, vatandaşlarla birebir buluşarak sorunlarını çözmeyi prensip edindiklerini, devlet ve millet kaynaşmasını en üst seviyede tutmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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