Kaymakam Civelek: "3 altın kuralı unutmayalım"
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Kaymakam Civelek: "3 altın kuralı unutmayalım"

05.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:39
Kaymakam Civelek:

19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, korona virüs denetiminde vatandaşlara '3 altın kural' hatırlatmasında bulundu.

19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, korona virüs denetiminde vatandaşlara '3 altın kural' hatırlatmasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın 'dinamik denetim süreci' genelgesi kapsamında 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç ve İlçe jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak'ın katılımı ile denetim yapıldı. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerin yapıldığını belirten Kaymakam İbrahim Civelek, maske, mesafe ve temizlik konularında vatandaşlara 3 altın kural uyarısında bulundu. Kaymakam Civelek, "Yeni tip korana virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığımız 'dinamik denetim' programı kapsamın da bu gün ilçe genelinde tüm denetim ekiplerimizle sahadayız. İnsanlarımızın toplu bulunduğu, riskinin fazla olduğu yerlerde ve alanlarda ekiplerimizle denetimlerimizi sıklaştırarak gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız sadece bugün için değil, İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu dinamik denetim programı kapsamında denetimlerimiz hızlı, etkin ve 24 saat esasına göre devam edecek" dedi. - SAMSUN

Kaymakam Civelek: '3 altın kuralı unutmayalım'
Kaymakam Civelek: '3 altın kuralı unutmayalım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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