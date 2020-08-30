Kaymakam Cinbir, evleri ve iş yerlerini Türk Bayrakları ile donatmaya davet etti
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Kaymakam Cinbir, evleri ve iş yerlerini Türk Bayrakları ile donatmaya davet etti

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, yayınladığı mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, vatandaşları ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatmaya davet etti.

Kaymakam Cinbir, evleri ve iş yerlerini Türk Bayrakları ile donatmaya davet etti
30.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 30.08.2020 12:49

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, yayınladığı mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, vatandaşları ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatmaya davet etti.

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kutlama mesajı yayınladı. Kaymakam Cinbir, yayınladığı mesajda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığı vatandaşları, evlerini ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatmaya davet ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı, Anadolu'yu ele geçirip Türk Milletini esaret altına almak isteyen düşmana karşı Aziz Milletimizin sarsılmaz azmi, büyük fedakarlık ve kahramanlığı ile tarihe altın harflerle yazılan büyük zaferin yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı milletçe büyük bir heyecanla kutluyoruz. 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım' diyerek her bir karışını asil kanlarıyla sulayarak bu toprakları bize vatan yapan, Aziz Türk Milletinin mensubu olmanın gururunu ve ayrıcalığını taşırken; ecdadımızdan aldığımız ilham ve güçle onurlu ve şanlı geçmişimizden devraldığımız sorumluluklarımızı yerine getirme, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma amacını gerçekleştirme çabasını sürdürme kararlığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. 'Tek Millet,Tek Bayrak,Tek Vatan ve Tek Devlet' anlayışıyla bütünleşen bir millet olarak, her türlü saldırıyı bertaraf etmede en büyük güç kaynağımız olan vatan sevgisi, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güç ile daha da güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek için çalışıyor, aydınlık yarınlara doğru yürüyüşümüzü sürdürüyoruz" dedi.

"Herkes bilmelidir ki bu milletin vatanına,istiklal ve istikbaline kasteden düşman ve şer odakları dün olduğu gibi bu gün de yarın da hezimete uğramaya mahkumdur" ifadelerine yer veren Cinbir, "Büyük zaferin 98. yıl dönümünde; İstiklal Savaşının Başkomutanı Büyük Önder M.Kemal Atatürk başta olmak üzere O'nun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. 'Biz eğilmez başlarız, her gün yeni bir zafere koşarız' diyerek cepheden cepheye koşanlara, 'Ya istiklal ya ölüm' anlayışıyla cennet bahçesine girercesine şehadete yürüyenlere, Anadolu kapılarını Türklere açanlara, İstanbul surlarına Türkün bayrağını asanlara, Çanakkale'yi geçilmez yapanlara, Sakarya'yı şahlandıranlara, Kocatepe'de haykıranlara, Maraş'ı Kahraman, Antep'i Gazi, Urfa'yı Şanlı yapanlara, saçı kınalı Mehmetlere, al duvaklı Zeyneplere, kahramanlar doğurup 'Git oğlum git ya gazi ol ya şehit' diyebilen analara, ağzı dualı eli nasırlı ninelere, aksakallı dedelere, eli silahlı kalbi imanlı babalara, söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyebilenlere, 'Bayrakları Bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' diyerek bu toprakları bize vatan yapanlara binlerce selam olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim, yarınlarımız aydınlık olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Değerli İzmitlileri konut ve iş yerlerini ay yıldızlı al bayrağımız ile donatmaya davet ediyor,selam ve sevgilerimi sunuyorum" açıklamalarına yer verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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