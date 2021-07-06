Kaymakam Çiçek: "Köylümüzün köyünde yaşaması üretim ve istihdamın artması demektir"

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçeye bağlı Yarış ve Kayı köylerini ziyaret ederek, devam eden yatırımları inceledi.

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçeye bağlı Yarış ve Kayı köylerini ziyaret ederek, devam eden yatırımları inceledi.

Köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Kaymakam Çiçek, yaptığı açıklamada, "Köylerimizin yaşanabilir olması, insanlarımızın burada rahat, huzurlu ve sağlıklı yaşaması için her türlü imkanı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Köylümüzün köyünde yaşaması; daha fazla üretim ve istihdam demektir. Biz bunu çok iyi biliyoruz ve köylerimize önem veriyoruz. Köylerimizi alt yapısıyla, üst yapısıyla inşallah çok daha iyi yerlere hep beraber taşıyacağız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı