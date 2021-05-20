Kaymakam Çiçek ilçe pazarında denetimlerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Çiçek ilçe pazarında denetimlerde bulundu

Kaymakam Çiçek ilçe pazarında denetimlerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Emet İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek Korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe halk pazarında denetimlerde bulundu.

Kütahya'nın Emet İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek Korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe halk pazarında denetimlerde bulundu.

Kaymakam Hasan Çiçek'e İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Akbulut ile Kolluk Kuvvetleri, Emet Belediyesi Zabıta Personeli ve Salgın Denetim Ekipleri eşlik etti.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanma düzeyini görmek ve denetlemek üzere Emet Halk Pazarını ziyaret eden Kaymakam Çiçek, (Covid-19) salgınının ilçemize yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla halk pazarında alınan tedbirleri inceledi. Kaymakam Çiçek, pazar yerinde görevli polis ve zabıta ekiplerince alınan tedbirlerin uygulanması hususunda gerekli talimatları verirken pazar esnafı ve vatandaşlardan başta sosyal mesafe ve dezenfekte kuralları olmak üzere alınan tedbirlere riayet etmelerini istedi.

İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle alınan tedbirler kapsamında pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilirken söz konusu denetlemede vatandaşların maske takma kuralına uyduğu görüldü. - KÜTAHYA

Kaymakam Çiçek ilçe pazarında denetimlerde bulundu
Kaymakam Çiçek ilçe pazarında denetimlerde bulundu
Kaymakam Çiçek ilçe pazarında denetimlerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızını eşarpla boğarak öldüren cani anne, tutuklandı
Kızını eşarpla boğarak öldüren cani anne, tutuklandı
Kafede fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi! Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler
Kafede fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi! Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler
Cani anne, kızını uyuşturucu kullandığı için eşarpla boğarak öldürmüş
Cani anne, kızını uyuşturucu kullandığı için eşarpla boğarak öldürmüş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Sedat Peker Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Alişan Demet Akalın Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaymakam Çiçek ilçe pazarında denetimlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 11:05:41. #1.15#

title