Kaymakam Çiçek: "Evde kalmak trafik kurallarını unutturmamalı"

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, "Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası" nedeniyle mesaj yayınladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 2020 yılı sloganını, "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" olarak belirlendiğini belirten Kaymakam Çiçek, "Bu bakımdan evde olmak bizlere trafik kurallarının önemini unutturmamalı, konu hakkındaki hassasiyetimiz her zaman diri tutulmalıdır. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 170. maddesine göre ülkemizde her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" ve bunu takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak çeşitli etkinliklerle hatırlanmakta ve kutlanmaktadır. Ülkemizin altyapı alanında özellikle ulaşım ve yük/yolcu taşımacılığında uzun yıllardır gerçekleştirdiği büyük yatırımlar, beraberinde güvenli seyahat adımları ile birleşerek vatandaşlarımız için hem güven hem konfor içerisinde bir karayolu ortamı oluşturulmuştur. Buna rağmen kural ihlalleri, dikkatsizlik, kendine aşırı güven gibi sebeplerle her yıl çeşitli kazalar meydana gelmekte, maddi ve manevi yönden kayıplarımız devam etmektedir" dedi.

Kaymakam Çiçek, "Mutlak bir başarı için devletimizin almış olduğu trafik tedbirlerine, Polis ve Jandarmamızın uygulama ve önlemlerine vatandaşlarımızın uyması elzemdir. İnsan hayatının hiçbir istisna gözetmeksizin önemli olduğundan yola çıkarak alacağımız basit trafik tedbirleri hem kendimizi ve ailemizi, hem de karşıdaki bireyin şahsını ve ailesini telafi edilemez zararlardan koruyacaktır. Bu bakımdan trafikte cep telefonu kullanmamak, emniyet kemeri takmak gibi basit çözümler insanlarımızı hayata bağlayacak, sevdiklerinden koparmayacak önemli uygulamalardır. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın trafik konusunda daha duyarlı davranacağı, kurallara azami ölçüde riayet edeceği, kazasız bir yıl diliyor, trafik denetiminde görevli kolluk güçlerimize güzel bir yıl temenni ederek tüm vatandaşlarımızın Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftasını kutluyorum " ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA