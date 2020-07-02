Kaymakam Çiçek: "Arazi sahiplerinin sorunu çözülecek"
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Kaymakam Çiçek: "Arazi sahiplerinin sorunu çözülecek"

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, örülen istinat duvarı sebebiyle tarlalarına gidemeyen çiftçilerin problemlerinin çözüleceğini ifade etti.

Kaymakam Çiçek:
02.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:21

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, örülen istinat duvarı sebebiyle tarlalarına gidemeyen çiftçilerin problemlerinin çözüleceğini ifade etti.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Yıldırım ve beraberindeki heyet yolda incelemelerde bulundular.

Kaymakam Çiçek ve Karayolları 14. Bölge Müdür Yardımcısı Yıldırım'a Araştırma ve Geliştirme Başmühendisi Adem Yeşil, Arazi Mühendisi Gülşen Çınar, Kontrol Şefi Aytaç Aşık, Bakım ve Onarım Mühendisi Zafer Dikmen eşlik etti.

Emet Kaymakamı Çiçek, "Çevre yolu yapım çalışmalarının sezon sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Çevre yolumuzda orta alan refüj ve aydınlatmaları da gerçekleşecektir. Yolumuzun tamamlanması ile birlikte ağır tonajlı araçlar şehir içine girmeden, çevre yolundan trafik akışını sağlarken, okullar caddemizde belediyemiz sınırları içerisinde kalarak belediyemiz sorumluluğuna girecektir. Çalışmalar tamamlandığında şehir giriş ve çıkışlarımız daha modern bir görünüme kavuşacak olup, trafik akışında ve güvenliğinde büyük bir rahatlık sağlanacaktır. Devam etmekte olan Emet Tavşanlı ve çevre yolumuzun yapımında onay ve büyük katkıları olan başta Ulaştırma Bakanlığımız olmak üzere, Kütahya milletvekillerimize ve Karayolları 14. Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bölge Müdür Yardımcımızla olan görüşmemizde köylerimizin ve arazi sahiplerimizin karayoluna erişimi için bağlantı yolu yapılması ve kavşak konusunu da ele aldık. Arazilere bağlantı yolu yapımı için gerekli girişimler yapılmış olup, bütün amacımız ve çalışmalarımız Gazi Emet'imizin refah ve huzur seviyesini arttırarak, daha cazip ve daha yaşanılır bir hale gelmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Manşet

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