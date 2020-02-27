Kaymakam Çelik, muhtarlarla buluştu
Haberler » Güncel » Kaymakam Çelik, muhtarlarla buluştu - Haber

Kaymakam Çelik, muhtarlarla buluştu

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, muhtarla bir araya geldi.

27.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:58
Kaymakam Çelik, muhtarlarla buluştu

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili , muhtarla bir araya geldi.

Müdürlüğü salonunda yapılan toplantıda Kaymakam Çelik, muhtarların talep ve sıkıntılarını dinledi.

Kaymakam Çelik, muhtarların taleplerini not aldırarak, yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Çelik, Regaip Kandili dolayısıyla toplantıya katılan mahalle muhtarlarına kandil simidi dağıttı. Çelik, tüm muhtarlarla tek tek tokalaşarak kandillerini tebrik etti.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler