Kaymakam Çelik, muhtarlarla buluştu
Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, muhtarla bir araya geldi.
Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, muhtarla bir araya geldi.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü salonunda yapılan toplantıda Kaymakam Çelik, muhtarların talep ve sıkıntılarını dinledi.
Kaymakam Çelik, muhtarların taleplerini not aldırarak, yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.
Çelik, Regaip Kandili dolayısıyla toplantıya katılan mahalle muhtarlarına kandil simidi dağıttı. Çelik, tüm muhtarlarla tek tek tokalaşarak kandillerini tebrik etti.
Kaynak: AA