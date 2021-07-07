Kaymakam Çelik, LGS'de tam puan alan öğrenciyi ödüllendirdi
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Kaymakam Çelik, LGS'de tam puan alan öğrenciyi ödüllendirdi

Kaymakam Çelik, LGS'de tam puan alan öğrenciyi ödüllendirdi
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdulkadir Çelik, LGS'de Türkiye birincileri arasına yer alan Hakan Şakar'ı ödüllendirdi.

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdulkadir Çelik, LGS'de Türkiye birincileri arasına yer alan Hakan Şakar'ı ödüllendirdi.

Çelik, Hürriyet İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören ve tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Şakar ile babasını makamında kabul etti.

Elde ettiği başarısından dolayı Şakar'ı tebrik eden Çelik, öğrenciye bilgisayar hediye ederek bundan sonraki eğitim hayatında başarı diledi.

Şakar da desteklerinden dolayı Çelik'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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