Kaymakam Çelik hane ziyaretlerine devam ediyor
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Kaymakam Çelik hane ziyaretlerine devam ediyor

Kaymakam Çelik hane ziyaretlerine devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, hane ziyaretleri kapsamında Metin Dumlu, Mehmet Güneş ve Münire Cihan ailelerini ziyaret etti.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, hane ziyaretleri kapsamında Metin Dumlu, Mehmet Güneş ve Münire Cihan ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında Kazımkarabekir mahallesinde ikamet eden Münire Cihan ve Ahmet Yesevi mahallesinde ikamet eden Mehmet Güneş ile bir süre sohbet eden Kaymakamı Musa Kazım Çelik kendilerinin ve ailelerinin istek ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra geçtiğimiz günlerde vefat eden Zehra Dumlu'nun Kazımkarabekir mahallesindeki taziye evini ziyaret eden Kaymakam Musa Kazım Çelik, merhumeye Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

Gerçekleştirilen ziyarette İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Mehmet Bal, Kaymakam Musa Kazım Çelik' e eşlik etti. - ERZİNCAN

Kaymakam Çelik hane ziyaretlerine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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