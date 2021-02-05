Kaymakam Çeçen, esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı
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Kaymakam Çeçen, esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı

05.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:48
Kaymakam Çeçen, esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı

Rize'nin Ardeşen Kaymakamlığı'na atanan Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ilçeden ayrılmadan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, "helallik" istedi.

Rize'nin Ardeşen Kaymakamlığı'na atanan Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ilçeden ayrılmadan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, "helallik" istedi.

İlçe halkını her daim cana yakınlığı ve misafirperverliği ile anacağını belirten Çeçen, "Görev yaptığım süre içerisinde tüm problemleri hep birlikte koordinasyon içerisinde çözmeyi başardık. İlçemizde güzel projeler yaptık. Buraya yeni gelecek kaymakamımız daha da güzel projelere imza atacaktır inşallah. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Çatak'ta olmaktan ve buraya hizmet etmekten oldukça mutlu oldum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş

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