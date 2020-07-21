Kaymakam Çam muhtarlarla bir araya geldi Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, vatandaşların taleplerini dinlemek için merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, vatandaşların taleplerini dinlemek için merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Koçkisahar, Yeni Mahalle, Tepebaşı, Cumhuriyet ve Bahçelievler Mahallesi muhtarları ile bir araya geldi. Kaymakam Çam, muhtarlardan vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi.

Toplantıda DEDAŞ, MARSU, doğalgaz ve kanalizasyon çalışmaları bitirilen Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesinde kaldırım ile yol yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. DEDAŞ, MARSU, doğalgaz ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları biten diğer merkez mahallelerde kaldırım ve yol yenileme çalışmalarına başlanılacağı ifade edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA