Kaymakam Bolat: "Emniyet personelleri ile sürekli koordine halinde çalışıyoruz" - Haberler
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Kaymakam Bolat: "Emniyet personelleri ile sürekli koordine halinde çalışıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Bolat:

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, ilçenin asayiş ve huzurunun sağlanmasından emniyet personelleri ile sürekli koordine halinde çalıştıklarını belirtti.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, ilçenin asayiş ve huzurunun sağlanmasından emniyet personelleri ile sürekli koordine halinde çalıştıklarını belirtti.

Kaymakam Bolat, ilçenin huzur ve asayişinin sağlanması, toplum istek ve sorunlarının çözümü noktasında kendilerine verdikleri destekten dolayı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Kaymakam Bolat, ziyarette emniyet güçleri ile her zaman koordineli şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Temiz ise sadece Afyonkarahisar kent merkezinde değil ilçelerde de emniyet personellerinin her zaman toplum huzur için canla başla çalıştıklarını dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Taner BOLAT, Karahisar, Ali Temiz, Asayiş, Yerel, Haberler

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