Kaymakam Beşikci minik Yusuf'a umut oldu
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Kaymakam Beşikci minik Yusuf'a umut oldu

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, cihaza bağımlı şekilde hayatını sürdürmek zorunda kalan 2 yaşındaki glikojen depo hastası Yusuf Doğan'ın yardımına koştu.

Kaymakam Beşikci minik Yusuf'a umut oldu
28.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:51

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, cihaza bağımlı şekilde hayatını sürdürmek zorunda kalan 2 yaşındaki glikojen depo hastası Yusuf Doğan'ın yardımına koştu. Yusuf'un ihtiyacı olan 9 bin liralık kesintisiz güç kaynağını kendisine ulaştıran Kaymakam Beşikci, "Minik yavrumuza destek olmak onu mutlu etmek bizleri de mutlu ve huzurlu etti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik talimatları kapsamında çalışmalarını sürdüren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, hasta vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Rahatsızlığı nedeniyle 14 aydır cihaza bağlı yaşamak zorunda kalan 2 yaşındaki minik Yusuf'un ihtiyacı olan 9 bin liralık kesintisiz güç kaynağını kendisine hediye eden Kaymakam Beşikci, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilediğini belirterek ilçede bulunan vatandaşlar için her türlü desteği ve çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdüreceklerini söyledi. Elektrik kesintisi yaşandığı an solunum cihazı için ambulans ile hastaneye yetiştirilmesi gereken minik Yusuf'un artık 3 saat boyunca kesintisiz güç kaynağı ile ihtiyacının giderileceğini belirten Kaymakam Beşikci, "Minik yavrumuza destek olmak onu mutlu etmek bizleri de mutlu ve huzurlu etmektedir" diye konuştu.

Minik Yusuf'un babası Sadettin Doğan ise Kaymakam Beşikci'ye yardımlarından dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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