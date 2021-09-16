Kaymakam Balcıoğlu'ndan DTO Başkanı Erdoğan'a veda ziyareti

Muğla Valiliği Dalaman Havalimanı Hudut Mülki İdare Amirliğine atanan Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'a veza ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Balcıoğlu ile birlikte çalışmaktan büyük mutluluk ve onur duyduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Yeni görevinizde başarılar dilerim. Şehrimizde güler yüzünüz, tecrübeniz, samimiyetiniz ve ilginizle hemşehrilerimizin beğenisini kazandınız. Denizli'mize hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Denizli'de birlik ve beraberlik içerisinde güzel işlere imza attıklarına değinen Kaymakam Balcıoğlu ise, Başkan Erdoğan ile uyum içinde ilçe sakinlerine dolayısıyla Denizli'ye hizmet ettiklerini söyledi. Her koşulda her zaman kendisini yanlarında görmekten ve desteklerini hissetmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Balcıpğlu, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'ın başarılı çalışmalarını hep takdirle takip ettiğini belirten Balcıoğlu, "Denizli, halkının hizmetkarı güzel bir insan kazanmış; sizin de buna layık kalabilmek için elinizden gelen gayreti gösterdiğinize yakinen şahit oldum. Kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

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