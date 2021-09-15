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Kaymakam Balcı'dan anaokulu ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kaymakam Balcı'dan anaokulu ziyareti

Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Diyadin Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Diyadin Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ağrı Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı beraberinde İlçe milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan ile birlikte Diyadin Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Anaokulu hakkında bilgiler alan kaymakam Alper Balcı tek tek bütün minik öğrencilerle tanışıp minik öğrencilere çeşitli oyunlar oynadı. Ziyarette okul hakkında bilgi alınarak öğrencilerin yüz yüze eğitime katılım durumları ve alınan salgın tedbirleri görüşüldü Okul Müdiresi ziyarete gelen protokole okul ve alınan salgın tedbirleri hakkında bilgiler vererek, yapılan ziyaretten kaldığı memnuniyeti ifade ederek öğrenciler ve öğretmenleri adına teşekkürlerini iletti. - AĞRI

Kaymakam Balcı'dan anaokulu ziyareti

Kaymakam Balcı'dan anaokulu ziyareti

Kaymakam Balcı'dan anaokulu ziyareti

Kaymakam Balcı'dan anaokulu ziyareti

Kaymakam Balcı'dan anaokulu ziyareti

Kaymakam Balcı'dan anaokulu ziyareti

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Haber: Kaymakam Balcı'dan anaokulu ziyareti - Haberler
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