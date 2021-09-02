Kaymakam Altın onuruna veda yemeği
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Kaymakam Altın onuruna veda yemeği

Kaymakam Altın onuruna veda yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli Serinhisar ilçesine tayini çıkan Akyurt Kaymakamı Osman Altın onuruna Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık tarafından veda yemeği düzenlendi.

Denizli Serinhisar ilçesine tayini çıkan Akyurt Kaymakamı Osman Altın onuruna Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık tarafından veda yemeği düzenlendi.

Akyurt Belediyesi tarafından düzenlenen veda yemeğine, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katılım gösterdi.

Veda yemeğinde konuşan Akyurt Kaymakamı Osman Altın, "Akyurt en uzun süre görev yaptığım ilçe ve bu uzun süre içerisinde hakikaten Akyurt'ta önemli, güzel ve toplum yararına çalışmalar oldu, yatırımlar gerçekleşti. Ben bu güzelliklerde emeği, katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Akyurt'un son 30 yıl içerisinde büyük bir değişim gösterdiğine dikkat çeken Altın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kuzey Ankara 30 yıl önce çok daha farklı bir yerdi. Son 20 yıl içerisinde bambaşka bir görüntü ortaya çıktı, biz de nacizane son 5 yılına tanıklık etmiş olduk. Yerel yönetimlerin, belediyelerin, bir şehrin kalkınmasında, gelişmesinde ne kadar önemli olduğunu ben burada bizzat kendi gözlerimle de görmüş oldum. Eski başkanlarımızla beraber, Hilal Ayık hanımefendiye de teşekkür etmek istiyorum. 5 yıl burada huzur içerisinde sizlerle birlikte yaşamış olmak, Akyurt'un havasını solumak, suyundan içmek, doğasında dolaşmak, insanlarla selamlaşmak bizler için apayrı bir onurdu. Bundan sonraki görev yerimiz Denizli'nin küçük, şirin bir ilçesi orada bir kardeşiniz olduğunu unutmamanızı istirham ediyorum. Akyurtlular'dan hep iyi haberler, güzel haberler duymak istediğimi ifade etmek istiyorum."

Yeni görev yeri için Kaymakam Altın'a başarı dileklerini ileten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise "Belediyemiz ile kaymakamlığımız arasında bugüne kadar kriz adını verebileceğimiz herhangi bir şey yaşamadık ve uyum içerisinde çalıştık. İlçemize kattığı her şey için sizler adına kendisine teşekkür ediyorum. Bugün onun anısına bir yemek düzenledik, 5 yıl çok güzel bir şekilde emek verdi ilçemize. Katkıları için teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaymakam Altın onuruna veda yemeği
Kaymakam Altın onuruna veda yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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