Kaymakam Alpay'dan anlamlı ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Alpay'dan anlamlı ziyaret

Kaymakam Alpay'dan anlamlı ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, 1993 yılında teröristler tarafından öldürülen eski Osmancık Şoförler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ertürk'ün babası Hüseyin Ertürk'ü Babalar Günü'nde ziyaret etti.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, 1993 yılında teröristler tarafından öldürülen eski Osmancık Şoförler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ertürk'ün babası Hüseyin Ertürk'ü Babalar Günü'nde ziyaret etti.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer ile Babalar Günü münasebetiyle 1993 yılında Bingöl Karlıova'da kamyonu yakılıp, kendisi de şehit edilen dönemin Osmancık Şoförler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ertürk'ün babası Hüseyin Ertürk'ü Şenyurt Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Kaymakam Akpay, sohbet edip Babalar Günü'nü kutladığı Hüseyin Ertürk'e herhangi bir talep ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu.

Bu ziyaretin ardından Osmancık ve Kargı ilçesindeki şehit babaları Osmancık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer ve personeli tarafından ziyaret edilerek hal hatır soruldu. Gürer, şehit babalarının 'Babalar Günü'nü kutlayarak sohbet etti, hayır dualarını aldı. - ÇORUM

Kaymakam Alpay'dan anlamlı ziyaret
Kaymakam Alpay'dan anlamlı ziyaret
Kaymakam Alpay'dan anlamlı ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Rafet El Roman Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaymakam Alpay'dan anlamlı ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 18:02:24. #1.16#

title