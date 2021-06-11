Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar Ülkücü Şehitler Anıtı'nda inceleme yaptı
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Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar Ülkücü Şehitler Anıtı'nda inceleme yaptı

Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar Ülkücü Şehitler Anıtı'nda inceleme yaptı
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda incelemelerde bulundu.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, anıtının çevresinde inşa edilen yan yolun tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Başkan Acar da, Ülkücü Şehitler Anıtına yapılan yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde incelediklerini belirtti.

Ziyarette Aksoy ve Acar'a, MHP Kızılcahamam İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen de eşlik etti.

Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar Ülkücü Şehitler Anıtı'nda inceleme yaptı
Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar Ülkücü Şehitler Anıtı'nda inceleme yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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