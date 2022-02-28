Kaymakam adayından Vali Atay'a ziyaret - Haberler

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Kaymakam adayından Vali Atay'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam adayından Vali Atay'a ziyaret

DÜZCE (İHA) – Sakarya Valiliği'nde kaymakam adayı olarak görev alan Esma Atasever, Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ederek, Düzce hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Sakarya Valiliği'nde kaymakam adayı olarak görev alan Esma Atasever, Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ederek, Düzce hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Vali Cevdet Atay, hem Düzce hem bölgede bulunan valiliklerde ki kaymakam adaylarını ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Sakarya Valiliği'nde kaymakam adayı olarak görev alan Esma Atasever, Vali Atay'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında yapılan çalışmalar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından Atasever, Düzce'de ve ilçelerde yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sakarya Valiliği, Cevdet Atay, Düzce, Yerel, Haberler

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