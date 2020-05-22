Kaymakam Açıkgöz, "Fener Mevkisine korkuluk yapılarak önlem alınacak"
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Kaymakam Açıkgöz, "Fener Mevkisine korkuluk yapılarak önlem alınacak"

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekinirken 100 metrelik uçuruma yuvarlanan genç kızın düştüğü bölgeye korkuluk yapılarak önlem alınacağını söyledi.

Kaymakam Açıkgöz,
22.05.2020 19:56 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:59

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekinirken 100 metrelik uçuruma yuvarlanan genç kızın düştüğü bölgeye korkuluk yapılarak önlem alınacağını söyledi.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte gezinti yaptığı sırada fotoğraf çekindiği sırada yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan alanda tedbir alacaklarını kaydetti. Cide Belediyesi ile görüştüğünü belirten Kaymakam Açıkgöz, Fener Mevkisine korkuluk yapılarak önlem alacaklarını belirterek, "Aynı noktada geçtiğimiz yıllarda otomobil ile bir kaza meydana gelmişti. Bunun üzerine yol güzergahı değiştirildi. Şu anda karayolu güzergahı üzerinde bulunmamasına rağmen ziyaretçiler için bu bölge halen tehlike arz ediyor. Bu sebeple Cide Belediyesi tarafından korkuluk yapılmak suretiyle tehlike bertaraf edilecek. Genç kardeşimizin sağlık durumu iyi, tüm tedavi sürecini bizzat takip ediyoruz ve inşallah Cidelilerin duaları ile yakın zamanda eski sağlığına kavuşacaktır" dedi.

Kaymakam Açıkgöz, olayın başlangıcından sonuna kadar konuyu takip ettiğini hatırlatarak, "Cide'de Fener mevkisinde ailesiyle fotoğraf çekerken 20 yaşındaki bir vatandaşımız, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşmüştü. Ailesinin olay olduğu an Sayın Kaymakamımıza ulaşıp haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ekibi, itfaiye ekipleri ve zabıta ekiplerini sevk ettik. Genç vatandaşımız, çevredeki vatandaşların da yardımıyla, 20 kişiden oluşan bir kurtarma ekibinin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla düştüğü yerden güçlükle çıkartılabildi. Sedyeye bağlanarak kurtarma ekibinin yardımıyla ambulansa ulaştırıldı. Cide Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaşanan olayın ardından kaza yerine giderek çalışmaları koordine ettim. Genç kızın uçurumdan kurtarılmasının ardından durumu hakkında Başhekimimizden bilgi aldım. Vatandaşımız, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilene kadar ailenin yanından bir an olsun ayrılmadı. Kurtarma çalışmasında görev alan kamu görevlilerimize ve vatandaşlarımızın tümüne ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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