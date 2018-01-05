Kaymak: "Otomobili Yapacak Firmalara da Dosyamızı Gönderdik"

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Milli ve yerli otomobilin Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapılması konusunda ciddi çalışmamız var. Bunu hükümetimize sunduk. Otomobili yapacak firmalara da dosyamızı gönderdik" dedi.



Vali Osman Kaymak, Asarcık ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Asarcık ilçe programı kapsamında ilk olarak Asarcık Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Osman Kaymak, burada İlçe Kaymakamı Fatih İzmir, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, ilçe protokol üyeleri ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Asarcık Kaymakamı Fatih İzmir'i makamında ziyaret eden Vali Kaymak, kendisinden ilçenin eğitim, sağlık, ekonomi, nüfus, ulaşım, asayiş ve diğer konular hakkında brifing aldı. Brifingin ardından Kaymakam İzmir, Vali Kaymak'a bir tablo takdim etti.



Kaymakamlık ziyareti sonrası Vali Kaymak, Kaymakamlık Toplantı Salonunda muhtarlarla bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Başkan Kılağuz ve Kaymakam İzmir'in konuşmalarının ardından muhtarlara hitap eden Vali Osman Kaymak, "Asarcık ilçemizin kalkınmasını önemsiyoruz. Bizim temel hedefimiz burada yaşayan insanların çok mutlu olması ve göçün durdurulmasıdır. Biz buradaki arazileri iyi değerlendiremediğimiz için elimizdeki imkanları çok iyi kullanamadığımız ve insanlarda geçinemediği için doğal olarak göç etmektedirler. Görebildiğim kadar Asarcık ilçemiz çok dağlık bir yer değil, bu arazi çok daha verimli bir hale getirilebilir. Olabildiğince araziden daha çok verim almak durumundayız. İlçemizdeki veterinerleri, ziraat mühendislerini ve teknisyenleri en iyi şekilde çalıştırarak devletimizin ve hükümetimizin vermiş olduğu pek çok kaynağı değerlendirmeliyiz" diye konuştu.



"Samsun'un potansiyelinin fazla kullanılmadığını düşünüyoruz"



Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibe desteğinden Asarcık ilçesinin de yararlanması gerektiğini söyleyen Vali Kaymak konuşmasının devamında, "Arkadaşlar dün Tarım Bakanlığının TKDK'nın hibe çağrısını duyurduk. Yüzde 70'e varan pek çok projeye hibe desteği verilmektedir. Ayrıca (OKA) Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve (DOKAP) Doğu Karadeniz Kalkınma Ajanslarının destekleri var. Bunların hepsinin çok iyi araştırıp, köyümüzdeki kaynakları çok iyi kullanmamız gerekmektedir. Asarcık-Canik yolu çalışmalarını önümüzdeki yıl inşallah daha çok hızlandırırsak ve bu yolu tamamlarsak Samsun turizmi açısından önemli olacaktır. Ülkemizin kalkınması açısından birinci öncelik tarım ve hayvancılıktır. Arkadaşlar şu an Kavak OSB neredeyse doldu. Havza OSB organize sanayi bölgesinde arsa satış tahsisine başlandı. Hatta milli ve yerli otomobilinde Havza OSB'de yapılması konusunda ciddi çalışmamız var. Bunu Hükümetimize sunduk. Otomobili yapacak firmalara da dosyamızı gönderdik. Onların da burada olması sonucunda Asarcık ve Havza bölgelerimizde önemli işsizlik çalışmaları olacaktır. Arkadaşlar bunu her zaman söylüyoruz. Samsun'un potansiyelinin fazla kullanılmadığını düşünüyoruz. Bunun kullanılması içinde istihdamı çok önemsiyoruz. Organize sanayi bölgeleriyle Samsun'u sanayi kenti yapma şansımız var. Sağlık ve spor alanında çalışmalarımız var. Sağlık Bakanımızın da ilimizden olması büyük bir avantajdır. Bu avantajı en iyi şekilde kullanmamız gerekmektedir" şeklinde konuştu.



Muhtarların talep, sorun ve önerilerini dinleyen Vali Osman Kaymak, çözüm konusunda kendileriyle istişarede bulunarak, ilgili birim yetkililerine talimat verdi.



Daha sonra Asarcık Belediyesine geçen Vali Kaymak, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ile makamında bir süre görüşerek, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Kılağuz, Vali Kaymak'a bir tablo takdim etti.



Ziyaretlerin ardından Vali Kaymak, Diyarbakır'da 10 Eylül 1993 tarihinde silahlı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Er Mahir Emen'in ailesini ziyaret ederek, taziyede bulundu.



Ziyarette ayrıca, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ünsal Ağaoğlu, İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür V. Nail Kırmacı katıldı. - SAMSUN