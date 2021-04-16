Kayısı kenti Malatya'da Mut kayısı satılıyor
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Kayısı kenti Malatya'da Mut kayısı satılıyor

Kayısı kenti Malatya'da Mut kayısı satılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyanın Kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da bugünlerde manav tezgahlarında yeşil kayısı olarak bilinen kayısı çağalası satılmaya başlandı.

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Dünyanın Kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da bugünlerde manav tezgahlarında yeşil kayısı olarak bilinen kayısı çağalası satılmaya başlandı.

Mersin'in Mut İlçesinde yetişen Kayısı ağaçlarından elde edilen çağalalar, Malatya'da manav tezgahlarında perakende de kilosu 15 TL'den satılıyor. Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, Mersin'in Mut ilçesinden gelen çağala kayısıların sebze ve meyve pazarında satılmaya başladığını kaydederek, "Malatya'da çağala Kayısı çıkmadığından dolayı şu anda Mut kayısıları tezgahta var. Malatya kayısıları şu anda bazı yerde çiçek veya tomurcuk, bazı yerlerde nohut veya fasulye büyüklüğünde olan yerler var. Malatya yeşil çağala Kayısısı bir veya 2 hafta içinde çıkar" ifadelerini kullandı.

Yıldız, Mersin ili Mut ilçesinden gelen çağala kayısıların Malatya kayısısı kadar lezzetli olmadığını ifade ederek, "Zaten Mut Kayısısı genelde sofralıktır. Malatya'nın olgunlaşmış, hasat zamanında elde edilen Kayısısının aroma ve şekeri Mut Kayısısına göre daha güzel. Malatya Kayısılarından sofralık olan da var, ancak çoğunluğu kurutmalık kayısı. Mut Kayısılarında kurutmalık çok az, genelde sofralık kayısılar" diye konuştu - MALATYA

Kayısı kenti Malatya'da Mut kayısı satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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