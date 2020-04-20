Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
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Yılmaz Güneş, Munzur Çayı, Tunceli, 3. Sayfa

Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları çok sayıda ekibin katılımıyla sürüyor.

20.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:31
Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları çok sayıda ekibin katılımıyla sürüyor. Munzur Çayı'nın bir bölümünde iş makinesiyle akıntının yönü değiştirilirken, Ankara'dan gelen 2 kadın JÖAK astsubayı da meslektaşlarına destek veriyor.

Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. Olayın ilk gününden itibaren başlatılan arama çalışmaları Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor.Ankara'dan gelen JÖAK ve JAK, İstanbul ve Antalya'dan gelen JAK ve SAK'lar, dalgıç polisler, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler katılıyor. Çalışmalara Ankara JÖAK'tan gelen 2 kadın astsubay da destek veriyor.

Çalışmaların Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki bölümünde 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'da aranıyor.

Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

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