10 gün sonra düğünü vardı! Kayıp şahıs, silahla vurulmuş halde bulundu
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10 gün sonra düğünü vardı! Kayıp şahıs, silahla vurulmuş halde bulundu

10 gün sonra düğünü vardı! Kayıp şahıs, silahla vurulmuş halde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da, dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan şahıs silahla vurulmuş halde bulundu. Hayatını kaybeden Ergin Öztürk'ün 24 Haziran'da düğününün olacağı öğrenildi.

Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren Ergin Öztürk (35) isimli şahıstan haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

SİLAHLA VURULMUŞ OLARAK BULUNDU

Hakkında kayıp ihbarı bulunan Öztürk, bugün öğlen saatlerinde Turnasuyu Mahallesi Yaylacık mevkisinde bulunan bir barakanın yakınlarında silahla vurulmuş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden şahıs, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerine yakın bölgede bulunan otomobil üzerinde ve alanda geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor.

10 GÜN SONRA EVLENECEKTİ

Silahla vurulmuş halde bulunan Ergin Öztürk'ün 24 Haziran'da düğünü olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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