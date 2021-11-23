Kayıp olarak aranan şahsın cesedi ağaca asılı halde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıp olarak aranan şahsın cesedi ağaca asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kayıp olarak aranan şahsın cesedi ağaca asılı halde bulundu

Kayseri'de kayıp olarak aranan 47 yaşındaki şahsın cansız bedeni, kent ormanında bir ağaca asılı halde bulundu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de kayıp olarak aranan 47 yaşındaki şahsın cansız bedeni, kent ormanında bir ağaca asılı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre 47 yaşındaki A.H.'den bir süredir haber alamayan yakınları, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. A.H.'nin aracının Melikgazi ilçesinde bulunan Kıranardı Kent Ormanı'nda görülmesi üzerine bölgeye polis, Afad, sağlık ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Kent ormanında arama yapan ekipler, A.H.'nin ağaca asılı halde cansız bedenini buldu. Ekiplerin incelemelerinin ardından A.H.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden A.H.'nin evli ve mobilyacılık yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Turan Bulut/ İHA)

Kayıp olarak aranan şahsın cesedi ağaca asılı halde bulundu

Kayıp olarak aranan şahsın cesedi ağaca asılı halde bulundu

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

 Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

 Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title