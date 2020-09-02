2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu
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2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu

Aydın'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan Hüseyin Arslan'a ait araç sulama kanalından çıkartıldı. Bölgeye gelen dalgıçlar, sazlık alandaki sulama kanalında yaptıkları 2 saatlik aramanın ardından Arslan'ın cansız bedenine ulaştı.

02.09.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:43

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Hüseyin Arslan'dan (59) 2 gündür haber alınamayınca, yakınlarının haber vermesi üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Sulama kanalına düşen otomobil bulunurken, araçta bulunamayan Arslan için arama çalışmaları devam ediyor.

Söke'deki cezaevinde infaz katibi olarak görevli, evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Arslan, yıllık izinde Didim'e tatile gitti. Arslan, pazar günü, Söke'deki evine dönmek için aracıyla yola çıktı, ancak evine dönmeyince yakınları meraklandı. Ailesinin jandarmaya kayıp başvurusunda bulunması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

Kayıp olarak aranan katibin otomobili sulama kanalında bulundu, kendisi ortada yok

ARACIN İÇİNDE YOKTU

Didim- Söke arasındaki mobese kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Arslan'ın otomobilini, son olarak Balat Mahallesi yakınlarında tespit etti. AFAD ekiplerinin de katılımıyla aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Dün saat 22.30 sıralarında, Hüseyin Arslan'a ait otomobil, sulama kanalında bulundu. Otomobil sulama kanalından, vinçle çıkarıldı, ancak araçta Arslan'ın olmadığı görüldü.

Kayıp olarak aranan katibin otomobili sulama kanalında bulundu, kendisi ortada yok

DALGIÇLAR ARAMA YAPIYOR

Arslan'ın kanalda olma ihtimaline karşın arama çalışmaları için İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAT) istendi. Bölgeye gelen dalgıçlar, sazlık alandaki sulama kanalında Arslan'ı aramaya başladı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAT) ekipleri, 2 saatlik aramanın ardından Hüseyin Arslan'ın cansız bedenini buldu. Sudan çıkarılan Arslan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
ÖMER: Yakışmadı abim bu veda olmadı bıraktın bizi böyle Allah Rahmet Eylesin.
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