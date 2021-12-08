Kayıp Kübra'ın cinayet şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da 13 Kasım'dan beri kendisinden haber alınamayan Kübra Ekin'in (22), Bismil ilçesinde öldürüldükten sonra yakılmış cesedi bulunan Mehmet Berat Kağanarslan (26) cinayetinde şüpheli olarak arandığı ortaya çıktı.

Bismil'e 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde 5 Kasım günü köylüler tarafından arazide Mehmet Berat Kağanarslan'ın cesedi bulundu. 22 Ekim'de ailesi tarafından kayıp başvuruş yapılan Kağanarslan'ın öldürülüp, cesedinin yakıldığı belirlendi. Olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), 14 şüpheli tespit etti. Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ekin'in bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan özel ekiplerin yoğun çalışması halen devam ediyor.