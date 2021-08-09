Kayıp kızların Avcılar'daki son görüntüleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayıp kızların Avcılar'daki son görüntüleri

Kayıp kızların Avcılar'daki son görüntüleri
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HADIMKÖY'de kaybolan 3 kız çocuğun Avcılar'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Harun UYANIK - İstanbul DHA -  HADIMKÖY'de kaybolan 3 kız çocuğun Avcılar'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor. Kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu. Kızların ilçedeki bir tuvalete girip çıkarken güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.  3 kızın Avcılar'da görüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı. 


Kayıp kızların Avcılar'daki son görüntüleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoride aranan Zafer Dedeoğlu yakalandı
İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoride aranan Zafer Dedeoğlu yakalandı
Son dakika haber... İSTANBUL'DA HİZBULLAH OPERASYONU: GRİ KATEGORİDE ARANAN ZAFER DEDEOĞLU YAKALANDI
Son dakika haber... İSTANBUL'DA HİZBULLAH OPERASYONU: GRİ KATEGORİDE ARANAN ZAFER DEDEOĞLU YAKALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Bülent Tüfenkci
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Berdan Mardini Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Merve Çoban Metin Oktay Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayıp kızların Avcılar'daki son görüntüleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.08.2021 19:29:44. #1.13#

title