Kayıp kız jandarmanın yoğun çalışması sonucu bulundu

28.09.2019 12:59

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde dün evden çıkıp giden 23 yaşındaki İ.K, jandarmanın yoğun çalışmaları sonucu bulundu.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacımusa köyünde yaşayan S.K, perşembe günü sabah saatlerinde İlçe Jandarma Karakoluna giderek kızının evden çıkarak gittiğini, nereye gittiğini bilmediğini ve haber alamadığını söyleyerek kayıp müracaatında bulundu.



Jandarma ekipleri kayıp kızın bulunması için arama çalışması başlatırken, köy halkı da aramalara eşlik etti. Yoğun çalışmalar sonucunda kayıp olan İ.K, saat 17.30 sıralarında Hacımusa köyünün üst kısmında bulunan ormanlık arazide bulundu.



İlk kontrolü yapılan kayıp İ.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu, girmiş olduğu psikolojik bunalım sonucu yalnız kalmak için ormanlık araziye gittiğini söylediği ifade etti.



Dünden beri kızından haber alamayan acılı baba S.K, korku içindeki bekleyişini jandarmanın yoğun çalışmaları ile mutlu sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA