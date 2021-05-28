Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu

Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da kaldıkları sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesindeki bir evin gizli bölmesinde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Merkeze bağlı Sülün beldesinde oturan Bünyamin Y. (48) ve akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle engelli hale gelen Cennet Y. (42) çiftinin, 4 çocuğundan kızları Sevda Y. (14) 18 Şubat'ta, Gülsüm Y. (15) ise 20 Şubat'ta kayboldu. Yapılan aramalar sonrası Sevda Y., 23 Şubat'ta Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinde otobüs durağında beklerken bulundu. Bir süre sonra tekrar kaybolan Sevda Y., yeniden bulunup, yurda yerleştirildi.

GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekibi, 23 Nisan'da Sinanpaşa ilçesi Taşoluk beldesinde düzenledikleri operasyonda, Gülsüm Y. ile yine Sevgi Evleri Sitesi'nden yaklaşık 6 ay önce kaçan 16 yaşındaki K.T.'yi, Gülsüm Y.'nin halası Y.Y.'nin evinde gizli bir bölmede buldu. Gülsüm Y. ile K.T. adlı kız çocukları aynı gün Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne teslim edildi.

Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu

3 TUTUKLAMA

Olayla ilgili Y.Y., C.Y., A.Ö. ve M.U. adlı şüpheliler gözaltına alındı. 'Fuhuş', 'fuhuşa aracılık' ve 'evlilik vaadi ile insanları dolandırmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U. serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Meral Akşener Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Demet Evgar Deniz Çakır İlker Kaleli
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Merih Demiral Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 17:13:04. #1.13#

title