Kayıp Gülistan için baraj boşaltılacak
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Kayıp Gülistan için baraj boşaltılacak

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Kayıp Gülistan için baraj boşaltılacak
20.07.2020 09:15 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:18

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Abla Aygül Doku, "Bakan Soylu, Dinar Köprüsü çevresindeki bütün suyun kurutulacağını ve bu sürecin 15 gün içinde tamamlanacağını bize söyledi" dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Gülistan Doku için, Uzunçayır Baraj Gölü ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde ekiplerin su yüzeyinde ve kıyı kesimlerinde botla arama çalışmaları sürürken, 6 Temmuz günü sualtı arama çalışmaları sonlandırıldı. Gülistan'dan gelecek haberi bekleyen Doku ailesini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'ya davet ederek, bir görüşme yaptı. Perşembe günü Gülistan'ın ailesiyle bir araya gelen Bakan Soylu, genç kız için arama çalışmalarının sürdürüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nün boşatılacağını aileye aktardı. Bakan Soylu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Gülistan'ın ablası Aygül Doku, "Bakan Soylu, Dinar Köprüsü çevresindeki bütün suyun kurutulacağını ve bu sürecin 15 gün içinde tamamlanacağını bize söyledi" dedi.BARAJ SUYUNUN BOŞALTMA İŞLEMİ 15 GÜN SÜRECEKBakan Soylu'nun kendilerine, bugün başlatılacak çalışmayla Uzunçayır Baraj Gölü'nün Dinar Köprüsü bölgesindeki suyun Keban Barajı Gölü'ne boşaltacağını aktardığını anlatan Aygül Doku, "Perşembe günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştük. Bu olayın kesin çözümü için gitmiştik. Çünkü 6 Temmuz'da sualtı arama çalışmalarına son verilmişti. Bakan Bey, gayet ilgiliydi. Olayla bizzat ilgilendiğini, baraj suyunun kısmi olarak boşaltılacağını, veriler orayı gösteriyorsa önce ondan bir emin olalım dedi. Bakan Soylu bize, barajdaki Dinar Köprüsü'nün bütün çevresinin bulunduğu kısmın kurutulacağını ve aşağıya kadar 2.5 kilometre daha suyun çekileceğini söyledi. Zaten dalgıçların dediğine göre Gülistan oralardaysa, bu belirlenen ve suyun boşaltılacağı alanda olması lazım. Pazartesiden itibaren başlayacak çalışmalar 15 gün sürecek" dedi. ABAROK'A YURT DIŞI YASAĞI KONULDUSular çekildikten sonra kardeşinin orada olup olmayacağının netleşeceğini ifade eden Aygül Doku, Gülistan'ın orada bulunamaması halinde cinayet şüphelerinin kuvvetleneceğini söyledi. Doku, Bakan Soylu'nun, Gülistan'ın arkadaşı Rus uyruklu Zaynal A. için yurt dışı yasağı konulduğunu söylediğini de belirterek, şöyle konuştu: "15 gün sonra su çekildikten sonra Gülistan'ın orada olup olmadığını ortaya çıkacak. En azından su muamması bitecek artık. Bakan Soylu ile yaptığımız görüşmede arama çalışmalarına katılan dalgıç ekipler de vardı. Dalgıç ekipler, Bakan Bey'e su altında bir ize rastlanmadıklarını söyleyip, 'Ama emin olmak isterseniz suyu çekeriz' dediler. Bakan Bey, bu talebi olumlu karşıladı. Ardından Bakan Bey, bizim görüşümüzün ne olduğunu sorduğunda biz daha önce olması gereken bir şeydi, biz 7 aydır bekliyoruz ve gerçekten çok yorulduk. Bakan Bey bize 'peki siz ne düşünüyorsunuz' diye sorduğunda biz de 'cinayet şüphesi taşıdığımızı' ifade ettik. Bakan Soylu, bunun üzerine cinayet ile ilgili durumun üzerinde de durdukların söyledi."Aygül Doku, kardeşinin kaybolmasında sorumlu olduğu iddiasıyla gündeme gelen Zaynal A.'nın bir süre önce ülkesi Rusya'ya gittiğini, Bakan Soylu'nun kendisini telefonla arayarak, Türkiye'ye gelmesini sağladığının görüşmede de konuşulduğunu anlattı.6 AYDA 392 KİŞİ GÜLİSTAN DOKU'YU ARADI

Gülistan Doku'nun bulunması için Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şu ana kadar 85 mobese ve güvenlik kamerasında 900 saat görüntü izledikleri öğrenildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 392 kişiden oluşan 59 ekip, 6 ay boyunca dönüşümlü arama çalışması yürüttü. Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gülistan Doku soruşturması kapsamında 220 kişinin bilgisine başvurduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

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