Kayıp Gülistan Doku'nun ailesi, kızlarının bulunacağı günü umutla bekliyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi, 2 yıldır kızlarının bulunmasını umutla bekliyor.

Yaklaşık 2 yıldır haber alamadıkları 21 yaşındaki kızlarının akıbetini öğrenmek isteyen anne Bedriye, baba Halit ve abla Aygül Doku, birkaç gün önce Diyarbakır'dan Tunceli'ye geldi.

Doku ailesi, beraberindeki çeşitli siyesi parti ve sivil toplum kuruluşu mensuplarıyla Moğultay Mahallesi'ndeki Kışla Meydanı'na gelerek basın açıklaması yaptı.

Katılımcılar tarafından meydanda kayıp Doku'ya ait dövizler taşınarak, ağaçlara genç kızın fotoğrafları asıldı.

Anne Bedriye Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının 5 Ocak 2020'de kaybolduğunu hatırlattı.

2 yıldır kızına dair bir ize rastlanmadığını belirten anne Doku, "Benim kızım ne oldu, onun başına ne geldi? Ben bir anneyim, benim hakkımdır. İki senedir hayat bize zindan oldu. Ağlıyorum Gülistan, oturuyorum Gülistan, yemek yiyorum, yürüyorum Gülistan. Gülistan'ı taşa, demire, ağaca, toprağa, kuşa sordum. Kimse bana cevap vermiyor." dedi.

Doku ailesi, açıklamanın ardından kayıp kızlarının en son görüldüğü sanılan için arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığı Uzunçayır Baraj Gölü mevkisindeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nü ziyaret etti.

Tunceli Valiliği önüne gelen Doku ailesinden genç kızın ablası Aygül Doku, kız kardeşinin bulunmasını isteyerek fenalık geçirdi. Aile daha sonra buradan ayrıldı.

Olayın geçmişi

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama çalışması başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara son verilmişti.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılmasına karar verilerek su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan da sonuç alınamaması üzerine aramalar 18 Ağustos'ta tamamlanmıştı.

Gülistan Doku'nun bulunması için 15 Ekim'de yeniden başlatılan arama çalışmalarında ise tüm çabalara rağmen genç kıza ulaşılamamıştı.

23 Kasım 2020 tarihinde ise baraj gölünde, kıyıya yakın alanlarda ve baraj kapaklarının bulunduğu bölümlerde su altı ve üstünde arama yapan ekipler, çalışmalardan netice alamaması üzerine kayıp genç kızı söz konusu barajda arama faaliyetlerine son vermişti.

Gençz kızın kaybolmasına ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ise sürüyor.