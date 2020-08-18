Kayıp gencin babası: Belki oyundaki arkadaşlarıyla gitmiştir
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Kayıp gencin babası: Belki oyundaki arkadaşlarıyla gitmiştir

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesindeki evinden 6 gün önce çıkan Mahmut Çapıt'tan (16), haber alınamıyor.

Kayıp gencin babası: Belki oyundaki arkadaşlarıyla gitmiştir
18.08.2020 09:24 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:28

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesindeki evinden 6 gün önce çıkan Mahmut Çapıt'tan (16), haber alınamıyor. Oğlunun cep telefonunda sürekli PUBG'i oynadığını söyleyen baba Hacı Salih Çapıt (42), "Oyundan kaynaklandığını düşünüyorum. Birilerinin yönlendirmesi üzerine mi gitti bilmiyorum. İnsanın aklına her türlü şey geliyor. PUBG'i oynarken, oynadığı kişilerle sözleşip gitmiş olabilir" dedi.

Cihanbeyli ilçesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki evinden, 12 Ağustos Çarşamba gecesi kimlik kartını alıp çıkan Mahmut Çapıt, geri dönmedi.  Ailesi de polis merkezine giderek, kayıp ihbarında bulundu. Cep telefonunu evde bırakan Çapıt her yerde aranırken, ailenin evine gelen bir kişi, oğullarını 13 Ağustos sabahı Ankara yolu üzerinden alarak Ankara Otogarı yakınında bıraktığını anlattı. Aramalarını bu bölgede yoğunlaşan polis, Çapıt'ın izine ulaşamadı.

Oğlunun son olarak Ankara'da olduğunu öğrendiklerini söyleyen baba Hacı Salih Çapıt, yaşananları şöyle anlattı: "Çarşamba gecesi saat 22.30-23.00 gibi evden çıkmış. 23.30 gibi Gemecik Mahallesi'nde görülmüş. Gece 02.30- 03.00 gibi bir camiye gitmiş, orada sabahlamış. Sabah namazı için camiye gelen hoca görmüş. 'İhtiyaçlarım var, büfe var mı?' diye sormuş. Hoca da namazı kıldırdıktan sonra sana yardımcı olayım demiş. Namaz başladıktan sonra Mahmut çıkıyor ve Ankara yoluna gidiyor. Sabah 06.30 sıralarında bir arabayı durduruyor. Sürücüye, 'Ankara'da annem- babam var. Onların yanına gideceğim' demiş. Sürücü, 'Evden mi kaçtın?' diye sorunca da 'Ailemin yanına gidiyorum' demiş. Ankara'ya yaklaştıklarında ise iki minareli caminin yanında inmek istemiş.  Mahmut'u Ankara Otogarı yakınlarında bırakmış. Ondan sonra kendisini gören yok."'SÜREKLİ PUBG'İ OYNARDI'Oğlunun ağabeyiyle birlikte sanayide çalıştığını, işten geldikten sonra da sürekli PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) adlı oyunu oynadığını ifade eden baba Çapıt, "Evden kaçması için hiçbir sebebi yok. Kendi çapında geçinen insanlarız. Sanayide ağabeyi ile birlikte çalışan, onunla birlikte işe gidip gelen bir çocuktu. O akşam da işten gelip, yemeklerini yiyip, çaylarını içmişler. Pek fazla arkadaş ortamı olmayan bir çocuktu. Sadece telefondan PUBG'i oynardı. Birilerinin yönlendirmesi üzerine mi gitti bilmiyorum. Oyundan kaynaklandığını düşünüyorum. İnsanın aklına her türlü şey geliyor. PUBG'i oynarken, oynadığı kişilerle sözleşip gitmiş olabilir. Şu anda çocuğumun sağlığından endişe ediyorum. En yakın zamanda bulunmasını istiyorum. Sürekli PUBG'i oynardı. Cumartesi- pazar, akşamları yemek yedikten sonra devamlı PUBG'i oynardı. PUBG'i oynarken bazen denk geliyordum ama yabancı bir kişiyi görmüyordum. Devamlı oynuyorlar. Orada konuşuyorlar. Belki oyunda sözleşmişlerdir, gitmişlerdir onu da bilmiyorum" diye konuştu. 'BANA İYİYİM DESİN YETER'Hacı Salih Çapıt, oğluna, "Oğlum neredeysen çık gel. Gelmiyorsan da 'Ben şuradayım, şurada çalışacağım' gibi bir bilgi ver. 'Baba beni merak etmeyin ben şuradayım, iyiyim desen' bana yeter" çağrısında bulundu.

Baba Çapıt, oğlunun cep telefonunun incelendiğini ancak tanımadıkları bir numaraya rastlanmadığını kaydetti. 


Kaynak: DHA

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