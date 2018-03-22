4 Gündür Aranan Genç, Elektrik Direğine Asılı Halde Bulundu
Gaziantep'te 19 Mart'tan beri kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Hüseyin Çalık, ormanda elektrik direğine asılı halde ölü bulundu.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Samköy'de ailesi ile birlikte yaşayan Hüseyin Çalık'tan (21), 19 Mart Pazartesi gününden itibaren haber alınamadı.
ELEKTRİK DİREĞİNE ASILI HALDE BULUNDU
4 gündür kayıp olan genç, evine yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıktaki Erikçe ormanında ölü bulundu. Genç, ormana ağaç dikmek için gelen orman işletme personeli tarafından elektrik direğine asılı vaziyette bulundu.
OLAYIN İNTİHAR MI CİNAYET Mİ OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirlerken, polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.Cesedi sabah saatlerinde bulunan gencin gece öldüğü tahmin edilirken, olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.
YORUMLAR (16)
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tüh yazık olmuş gencecik delikanli . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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KUCUK BEYNIMIZLE YORUM YAPIYORUZ NUKLEER SANTIRAL COK IYI BIRSEY DIR HASARETLERI OLDURUR ZENGINLIK GUCVERIR TIPKI VUCUTU UYANDIRAN ILACLAR GIBI HAYATI GUZELLESTIRIR GENCYASDA OLURSUNUZ CESEDINIZ YAKISIKLI OLUR DAHA NESAYAYIM AYAKTAN TAKI SACIMIZA KADAR FAYDALI BIRSEY ENBUYUK NUKLEER SPORCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yeni TÜRKİYE herşey normal artık.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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NÜKLEER SANTRALI KURMA KARARI ALANLAR EĞER FAYDALIYSA BU SANTRALI GİTSİN KENDİ MEMLEKETİNE KURSUN RADYOSYONLU ATIKLARIDA KENDİ MEMLEKETİNE GÖMSÜN HEM MEMLEKETİ KALKINIR HEMŞERİLERİDE RAHAT EDERCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Gencecik hayatinin baharinda ne derdi vardi Kim.bilir Allahim ailesine sabir versin rabbim affetsin..Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır