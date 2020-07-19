Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
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Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Muğla'da 3 gündür kayıp olan 27 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları sürüyor. Genç kızın ablası, "Kardeşimle en son Perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Daha sonra telefonu kapandı ve ulaşamadık" ifadelerini kullandı.

19.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 19.07.2020 15:38

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 3 gün önce telefonda kız kardeşiyle görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i bulmak için çalışmalar sürüyor.

"TELEFONU KAPANDI, ULAŞAMADIK"

Kız kardeşi Sibel Gültekin, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümünde kaldığı derslerden geçmek için çalıştığını bize söyledi. Akyaka'da kendi evinde kalıyordu. Kardeşimle en son Perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Bana Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Muğla merkezde bir kafenin önünde görüldüğü, Cuma günü de Akyaka mezarlıkta görüldüğü söylendi" dedi.

Genç kızdan 3 gün haber alınamıyor
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İHA

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